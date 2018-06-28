В Чечне на автозаправке взорвались цистерны с топливом, пострадали пять человек

На данный момент неизвестно, в каком они состоянии

В Чечне на автозаправке вечером 28 июня взорвались цистерны с топливом. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

По информации республиканского Центра медицины катастроф, пострадали пять человек. На данный момент неизвестно, в каком они состоянии.

Причину взрыва выясняют.

Взрыв произошел в Шелковском районе на северо-востоке Чечни, на окраине станицы Гребенской.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Бремене (Германия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека.

Взрыв прогремел на мансардном этаже жилого дома. После этого на верхнем этаже дома начался пожар.