У Нігерії в результаті займання цистерни з паливом на мосту загинули 9 осіб

Вогнем знищено 54 автомобілі

У Нігерії на мосту в місті Лагосі загорілася автоцистерна, що перевозила паливо, вогонь перекинувся на машини, що проїздили повз, у результаті загинули дев'ять осіб, четверо госпіталізовані з важкими травмами. Про це повідомив представник надзвичайної служби міста, повідомляє місцеве видання Daily Post.

Вогнем знищено 54 автомобілі.

Зі слів рятувальника, на місці були виявлені дев'ять обгорілих тіл, упізнати які неможливо.

Водіям радять об'їжджати місце інциденту.

Фото: пожежа на шосе в Нігерії

За інформацією видання, коли цистерна рухалася по мосту Одетола, почалося загоряння, паливо з цистерни витекло на дорогу, через що загорілися автомобілі, що проїжджали повз.

Although official figure as to the number of casualties was yet to be ascertained, it was gathered that over 20 cars have been razed and its occupants.



It was gathered that the casualty figure might be on the high side because of the huge vehicular traffic on the bridge. pic.twitter.com/nNcvp89Zzz — #TV3GH (@tv3_ghana) June 28, 2018

Нагадаємо, в Чечні на автозаправці ввечері 28 червня вибухнули цистерни з паливом, у результаті чого постраждали п'ять осіб. Причина вибуху поки не відома.