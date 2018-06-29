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Інтерв'ю

У Нігерії в результаті займання цистерни з паливом на мосту загинули 9 осіб

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 01:58
Фото: пожежа на автодорозі в Нігерії (twitter.com/DailyPostNGR)
Фото: пожежа на автодорозі в Нігерії (twitter.com/DailyPostNGR)

Вогнем знищено 54 автомобілі

У Нігерії на мосту в місті Лагосі загорілася автоцистерна, що перевозила паливо, вогонь перекинувся на машини, що проїздили повз, у результаті загинули дев'ять осіб, четверо госпіталізовані з важкими травмами. Про це повідомив представник надзвичайної служби міста, повідомляє місцеве видання Daily Post.

Вогнем знищено 54 автомобілі.

Зі слів рятувальника, на місці були виявлені дев'ять обгорілих тіл, упізнати які неможливо.

Водіям радять об'їжджати місце інциденту.

 

Фото: пожежа на шосе в Нігерії

За інформацією видання, коли цистерна рухалася по мосту Одетола, почалося загоряння, паливо з цистерни витекло на дорогу, через що загорілися автомобілі, що проїжджали повз.

Нагадаємо, в Чечні на автозаправці ввечері 28 червня вибухнули цистерни з паливом, у результаті чого постраждали п'ять осіб. Причина вибуху поки не відома.

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Теги публікації: пожежа, Нигерия, цистерна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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