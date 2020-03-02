В Нигерии в результате нападения боевиков погибли 50 человек

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В полиции подтвердили факт нападения

На севере Нигерии в штате Кадуна 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Punch.

Сообщается, что боевики напали в воскресенье на шесть сел: Керава, Раго, Марина, Зариява, Хашимава, Гидан Масу Сайду и Унгувар-Барау.

Среди погибших были маленькие дети.

Факт нападения также подтвердили в полиции.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Местные правоохранительные службы отправились в районы, где произошли нападения, для расследования инцидента.

Напомним, в понедельник в Маниле (столица Филиппин) вооруженная полиция и спецназ начали спецоперацию в дорогом торговом центре V-Mall после стрельбы.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром в сирийской провинции Алеппо, который контролируется силами режима Башара Асада.

Также сообщалось, что армия Асада в Сирии вернула контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен в провинции Идлиб.