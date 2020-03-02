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Армия Асада вернула контроль над городом Серакиб в Идлибе

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 11:00
Армия Асада вернула контроль над городом Серакиб в Идлибе
Фото: война в Сирии (aa.com.tr)

Наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта

Армия Асада в Сирии вернула контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен в провинции Идлиб. Об этом сообщает AMN.

Наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта.

Сообщается, что подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город.

Ранее Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром в сирийской провинции Алеппо, который контролируется силами режима Башара Асада.

Также сообщалось, что в результате удара турецких Военно-воздушных сил были уничтожены 2 бомбардировщика Су-24 режима Асада.

Кроме того, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции "Весенний щит". Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

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