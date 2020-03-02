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У Нігерії в результаті нападу бойовиків загинули 50 осіб

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 15:10
У Нігерії в результаті нападу бойовиків загинули 50 осіб
Ілюстративне фото (hausa.naijanews.com)

У поліції підтвердили факт нападу

На півночі Нігерії в штаті Кадуна 50 людей загинули під час атаки невідомих озброєних бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Punch.

Повідомляється, що бойовики напали в неділю на шість сіл: Керава, Раго, Марина, Зариява, Хашимава, Гідан Масу Сайду та Унгувар-Барау.

Серед загиблих були маленькі діти.

Факт нападу також підтвердили в поліції.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад. Місцеві правоохоронні служби вирушили в райони, де сталися напади, для розслідування інциденту.

Нагадаємо, в понеділок в Манілі (столиця Філіппін) озброєна поліція і спецназ почали спецоперацію в любому торговому центрі V-Mall після стрільби.

Також повідомлялося, що Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром в сирійській провінції Алеппо, який контролюється силами режиму Башара Асада.

Також повідомлялося, що армія Асада в Сирії повернула контроль над стратегічним містом Серакіб, який розташований в провінції Ідліб.

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