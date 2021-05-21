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В Нигерии разбился военный самолет: погиб начальник штаба армии страны

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Абуджа, Пятница 21 мая 2021 22:28
В Нигерии разбился военный самолет: погиб начальник штаба армии страны Фото: в Нигерии потерпел катастрофу военный самолет (twitter.com/AbjCityJournal)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Нигерии потерпел крушение 21 мая воле аэропорта города Кадуна. В результате авиакатастрофы погиб начальник штаба сухопутных сил ВС страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру и несколько других военачальников.

Об этом сообщила местная газета Naija2day.

По данным издания, авиакатастрофа произошла около 18:00 по местному времени (20:00 по Киеву). В самолете находились 12 человек. По предварительным данным, в результате аварии никто из находившихся на борту не выжил.

Отмечается, что авария могла быть вызвана плохими погодными условиями, поскольку в регионе шел сильный дождь.

Информацию о катастрофе военного самолета рядом с международным аэропортом Кадуна подтвердили в ВВС Нигерии. "Непосредственная причина аварии выясняется. Подробности появятся в ближайшее время", - отметили в Twitter нигерийские военные.

Напомним, 7 апреля в провинции Конья при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции. Пилот погиб.

Кроме того, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла во время посадки, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах. А в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

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