В Нигерии разбился военный самолет: погиб начальник штаба армии страны

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Нигерии потерпел крушение 21 мая воле аэропорта города Кадуна. В результате авиакатастрофы погиб начальник штаба сухопутных сил ВС страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру и несколько других военачальников.

По данным издания, авиакатастрофа произошла около 18:00 по местному времени (20:00 по Киеву). В самолете находились 12 человек. По предварительным данным, в результате аварии никто из находившихся на борту не выжил.

Отмечается, что авария могла быть вызвана плохими погодными условиями, поскольку в регионе шел сильный дождь.

Информацию о катастрофе военного самолета рядом с международным аэропортом Кадуна подтвердили в ВВС Нигерии. "Непосредственная причина аварии выясняется. Подробности появятся в ближайшее время", - отметили в Twitter нигерийские военные.