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У Нігерії розбився військовий літак: загинув начальник штабу армії країни

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Абуджа, П'ятниця 21 травня 2021 22:28
У Нігерії розбився військовий літак: загинув начальник штабу армії країни Фото: в Нігерії зазнав катастрофи військовий літак (twitter.com/AbjCityJournal)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Літак Військово-повітряних сил (ВПС) Нігерії зазнав аварії 21 травня в аеропорту міста Кадуна. В результаті авіакатастрофи загинув начальник штабу Сухопутних сил ЗС країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаїру і кілька інших воєначальників.

Про це повідомила місцева газета Naija2day.

За даними видання, авіакатастрофа сталася близько 18:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом). У літаку перебувало 12 осіб. За попередніми даними, в результаті аварії ніхто з тих, хто знаходився на борту не вижив.

Відзначається, що аварія могла бути викликана поганими погодними умовами, оскільки в регіоні йшов сильний дощ.

Інформацію про катастрофу військового літака поруч з міжнародним аеропортом Кадуна підтвердили в ВПС Нігерії. "Безпосередня причина аварії з'ясовується. Подробиці з'являться найближчим часом", - відзначили в Twitter нігерійські військові.

Нагадаємо, 7 квітня в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Крім того, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах. А в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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