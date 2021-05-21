У Нігерії розбився військовий літак: загинув начальник штабу армії країни

Літак Військово-повітряних сил (ВПС) Нігерії зазнав аварії 21 травня в аеропорту міста Кадуна. В результаті авіакатастрофи загинув начальник штабу Сухопутних сил ЗС країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаїру і кілька інших воєначальників.

За даними видання, авіакатастрофа сталася близько 18:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом). У літаку перебувало 12 осіб. За попередніми даними, в результаті аварії ніхто з тих, хто знаходився на борту не вижив.

Відзначається, що аварія могла бути викликана поганими погодними умовами, оскільки в регіоні йшов сильний дощ.

Інформацію про катастрофу військового літака поруч з міжнародним аеропортом Кадуна підтвердили в ВПС Нігерії. "Безпосередня причина аварії з'ясовується. Подробиці з'являться найближчим часом", - відзначили в Twitter нігерійські військові.