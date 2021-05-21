У Нігерії розбився військовий літак: загинув начальник штабу армії країни
Літак Військово-повітряних сил (ВПС) Нігерії зазнав аварії 21 травня в аеропорту міста Кадуна. В результаті авіакатастрофи загинув начальник штабу Сухопутних сил ЗС країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаїру і кілька інших воєначальників.
Про це повідомила місцева газета Naija2day.
За даними видання, авіакатастрофа сталася близько 18:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом). У літаку перебувало 12 осіб. За попередніми даними, в результаті аварії ніхто з тих, хто знаходився на борту не вижив.
Відзначається, що аварія могла бути викликана поганими погодними умовами, оскільки в регіоні йшов сильний дощ.
Інформацію про катастрофу військового літака поруч з міжнародним аеропортом Кадуна підтвердили в ВПС Нігерії. "Безпосередня причина аварії з'ясовується. Подробиці з'являться найближчим часом", - відзначили в Twitter нігерійські військові.
General Ibrahim Attahiru, the Chief of Army Staff (COAS), has died in a (Nigerian Airforce) plane crash.— Communicator (@DE_COMMUNICATOR) May 21, 2021
He was reportedly on his way to Kaduna ahead of tomorrow's passing out parade of soldiers from the Nigerian Army depot, Zaria.
Rest in peace pic.twitter.com/t8cafGwARg
Still on Chief of Army Staff— YorubaNationNews (@Yorubanationews) May 21, 2021
ATTAHIRU.
Nigerian Army #YorubaNationNow#BiafraNationNow#YorubaNationNoGoingBack #OduduwaExit#Yorubaexit#ReferendumNow #SayNoToRestructuring @ilanaomooodua@UN @UNPOintl@Enikan_Samuel@yorubanationews pic.twitter.com/7Tz0hnaXos
Нагадаємо, 7 квітня в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.
Крім того, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах. А в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.