В Нигерии попал в аварию пассажирский автобус, есть погибшие

Фото: авария в Нигерии (tori.ng)

В результате аварии нигерийского автобуса погибли по меньшей мере 18 человек

На севере Нигерии в штате Ондо произошла авария с пассажирским автобусом, который столкнулся с грузовиком и в результате загорелся. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на нигерийское издание Tori.

Вследствие происшествия не менее погибли 18 человек. По словам очевидца, водитель грузовика потерял управление транспортным средством и столкнулся с пассажирским автобусом, идущим в противоположном направлении.

"Водитель пытался избежать выбоины на скоростной автомагистрали, потерял контроль над транспортным средством и свернул на другую полосу движения... Сразу два автомобиля загорелись. Все пассажиры автобуса были сожжены до неузнаваемости", - пишет издание, ссылаясь на данные полиции и свидетелей.

Водитель грузовика выжил и скрылся с места аварии. Полиция ведет розыск.

Напомним, ранее в Германии автобус со школьниками столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека, в том числе 21 школьник.