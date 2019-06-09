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В Нигерии попал в аварию пассажирский автобус, есть погибшие

Новости » Происшествия    09.06.2019 - 05:20
В Нигерии попал в аварию пассажирский автобус, есть погибшие
Фото: авария в Нигерии (tori.ng)

В результате аварии нигерийского автобуса погибли по меньшей мере 18 человек

На севере Нигерии в штате Ондо произошла авария с пассажирским автобусом, который столкнулся с грузовиком и в результате загорелся. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на нигерийское издание Tori.

Вследствие происшествия не менее погибли 18 человек. По словам очевидца, водитель грузовика потерял управление транспортным средством и столкнулся с пассажирским автобусом, идущим в противоположном направлении.

"Водитель пытался избежать выбоины на скоростной автомагистрали, потерял контроль над транспортным средством и свернул на другую полосу движения... Сразу два автомобиля загорелись. Все пассажиры автобуса были сожжены до неузнаваемости", - пишет издание, ссылаясь на данные полиции и свидетелей.

Водитель грузовика выжил и скрылся с места аварии. Полиция ведет розыск.

Напомним, ранее в Германии автобус со школьниками столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека, в том числе 21 школьник. 

В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 23 человека В Дубае в ДТП попал автобус с туристами, 17 погибших
Новости Украины ДТПНигерияавтобус
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