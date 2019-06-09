У Нігерії потрапив в аварію пасажирський автобус, є загиблі

Фото: аварія в Нігерії (tori.ng)

В результаті аварії нігерійського автобуса загинули щонайменше 18 людей

На півночі Нігерії в штаті Ондо сталася аварія з пасажирським автобусом, який зіткнувся з вантажівкою і в результаті загорівся. Як пише РБК-Україна з посиланням на нігерійське видання Tori.

Внаслідок події загинули не менше 18 осіб. За словами очевидця, водій вантажівки втратив керування транспортним засобом та зіткнувся з пасажирським автобусом, що йдуть у протилежному напрямку.

"Водій намагався уникнути вибоїни на швидкісній автомагістралі, втратив контроль над транспортним засобом і звернув на іншу смугу руху... Відразу два автомобілі загорілися. Всі пасажири автобуса були спалені до невпізнання", - пише видання, посилаючись на дані поліції і свідків.

Водій вантажівки вижив і зник з місця аварії. Поліція веде розшук.

Нагадаємо, раніше в Німеччині автобус зі школярами зіткнувся з автомобілем, в результаті чого постраждали 23 людини, у тому числі 21 школяр.