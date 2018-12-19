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В Нигерии из пиратского плена освободили украинца

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 09:39
В Нигерии из пиратского плена освободили украинца
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)

Украинец пробыл в плену почти полтора месяца

В Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

Сообщается, что вчера были освобождены члены экипажа Pomerania Sky.

"Все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября около 4 часов утра в 50 морских миль от побережья Нигерии. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

Позже польский МИД подтвердил информацию о похищении моряков возле Нигерии. На борту Pomerania Sky находились восемь поляков, два филиппинца и украинец. Было известно, что к судну подошли две моторные лодки и пираты поднялись на борт, после чего поступил сигнал бедствия.

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