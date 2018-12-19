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У Нігерії з піратського полону звільнили українця

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 09:39
У Нігерії з піратського полону звільнили українця
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)

Українець пробув у полоні майже півтора місяця

У Нігерії з піратського полону звільнили українця, який є членом екіпажу захопленого корабля Pomerania Sky. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.

Повідомляється, що вчора були звільнені члени екіпажу Pomerania Sky.

"Всі моряки знаходяться в безпечному місці і чекають на повернення до своїх родин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці жовтня біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку в 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

Пізніше польський МЗС підтвердив інформацію про викрадення моряків біля Нігерії. На борту Pomerania Sky перебували вісім поляків, два філіппінця і українець. Було відомо, що до судна підійшли два моторні човни і пірати піднялися на борт, після чого поступив сигнал SOS.

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