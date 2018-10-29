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В МИД Польши подтвердили информацию о похищении 8 моряков возле Нигерии

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 19:12
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)

Корабль плыл из Анголы в нигерийский порт Омме

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил информацию о похищении восьми польских моряков у побережья Нигерии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Данные о похищении польских моряков с борта Sky Pomerania Чапутович подтвердил во второй половине дня в понедельник, 29 октября. 

Известно, что пираты похитили моряков у побережья Нигерии, когда он находились в 60 морских милях от берега. Их судно шло под либерийским флагом из Анголы в нигерийский порт Омме.

К судну подошли две моторные лодки и пираты поднялись на борт, после чего поступил сигнал бедствия. Предполагается, что моряки были похищены.

Ранее, в сентябре этого года, у берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза "Гларус" швейцарской компании Massoel Shipping.

Напомним, в субботу, 27 октября, сообщалось, что у берегов Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky, на борту которого, по предварительным данным, могут быть восемь поляков, два филиппинца и украинец.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинец, который был в составе команды швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного пиратами 22 сентября возле Нигерии, вернется в Одессу.

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