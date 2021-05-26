В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами, десятки из них пропали без вести

Десятки человек пропали без вести в результате опрокидывания судна на северо-западе Нигерии. На его борту находились около 160 пассажиров, спасти удалось 22 человека.
Об этом сообщило египетское издание Ahram Online со ссылкой на местные власти.
По их данным, судно опрокинулось в реке Нигер. На его борту находилось около 160 пассажиров. В ходе спасательной операции были найдены 22 выживших и тело одного утонувшего. Остальные - приблизительно 140 человек - пропали без вести.
Власти считают, что причиной крушения стал перегруз судна. Отмечается, что оно было рассчитано на перевозку не более 80 пассажиров. Кроме того, судно было загружено песком из золотого рудника.
Напомним, 21 мая в Нигерии потерпел крушение самолет ВВС страны возле аэропорта города Кадуна. В результате авиакатастрофы погиб начальник штаба сухопутных сил ВС страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру и несколько других военачальников.
Отметим, 26 мая у берегов острова Хоккайдо японский рыболовецкий траулер столкнулся с российским судном "Амур". Пятеро рыбаков были спасены, однако у троих из них произошла остановка сердца.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном. На борту которого находились более 50 человек.