У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами, десятки з них зникли безвісти

Десятки людей зникли безвісти в результаті перекидання судна на північному заході Нігерії . На його борту перебували близько 160 пасажирів, врятувати вдалося 22 людини.

Про це повідомило єгипетське видання Ahram Online з посиланням на місцеву владу.

За їхніми даними, судно перекинулося в річці Нігер. На його борту перебувало близько 160 пасажирів. В ході рятувальної операції були знайдені 22 вижили і тіло одного потонулого. Решта - приблизно 140 осіб - пропали безвісти.

Влада вважає, що причиною аварії стало перевантаження судна. Відзначається, що воно було розраховане на перевезення не більше 80 пасажирів. Крім того, судно було завантажене піском з золотого рудника.