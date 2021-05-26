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У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами, десятки з них зникли безвісти

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Абуджа, Середа 26 травня 2021 19:59
У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами, десятки з них зникли безвісти Фото: в Нігерії перекинулося судно, десятки людей зникли безвісти (twitter.com/iShujaAhmedCh)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Десятки людей зникли безвісти в результаті перекидання судна на північному заході Нігерії. На його борту перебували близько 160 пасажирів, врятувати вдалося 22 людини.

Про це повідомило єгипетське видання Ahram Online з посиланням на місцеву владу.

За їхніми даними, судно перекинулося в річці Нігер. На його борту перебувало близько 160 пасажирів. В ході рятувальної операції були знайдені 22 вижили і тіло одного потонулого. Решта - приблизно 140 осіб - пропали безвісти.

Влада вважає, що причиною аварії стало перевантаження судна. Відзначається, що воно було розраховане на перевезення не більше 80 пасажирів. Крім того, судно було завантажене піском з золотого рудника.

Нагадаємо, 21 травня в Нігерії розбився літак ВПС країни біля аеропорту міста Кадуна. В результаті авіакатастрофи загинув начальник штабу сухопутних сил ЗС країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаіру і кілька інших воєначальників.

Відзначимо, 26 травня біля берегів острова Хоккайдо японський рибальський траулер зіткнувся з російським судном "Амур". П'ятеро рибалок були врятовані, проте у трьох з них сталася зупинка серця.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня не менше 5 людей загинули в центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого перебували понад 50 осіб.

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