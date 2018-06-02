В Нигерии неизвестные напали на деревню, есть погибшие

В результате нападение погибли около 15 человек

Группа неизвестных вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара. Об этом сообщает NAN.

Так, в результате вооруженного нападения погибли 15 человек. Злоумышленники 1 июня вошли в деревню Закуна и украли из деревни коров. Группа местных жителей дала нападавшим отпор и обратила их в бегство.

Вместе с тем, вооруженные люди вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.

"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в городе Муби по меньшей мере 37 человек погибли в результате двух взрывов. 1 мая в Нигерии смертники атаковали мечеть.

На северо-востоке Нигерии, два смертника взорвали себя возле и в мечети. По словам комиссара полиции штата Адамава Абдуллаха Эримо во взрыве подозревается экстремистская группировка "Боко Харам".