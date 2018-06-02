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Интервью

В Нигерии неизвестные напали на деревню, есть погибшие

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 23:33
Фото: Нигерия (kokolife.ng)
Фото: Нигерия (kokolife.ng)

В результате нападение погибли около 15 человек

Группа неизвестных вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара. Об этом сообщает NAN.

Так, в результате вооруженного нападения погибли 15 человек. Злоумышленники 1 июня вошли в деревню Закуна и украли из деревни коров. Группа местных жителей дала нападавшим отпор и обратила их в бегство.

Вместе с тем, вооруженные люди вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.

"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в городе Муби по меньшей мере 37 человек погибли в результате двух взрывов. 1 мая в Нигерии смертники атаковали мечеть.

На северо-востоке Нигерии, два смертника взорвали себя возле и в мечети. По словам комиссара полиции штата Адамава Абдуллаха Эримо во взрыве подозревается экстремистская группировка "Боко Харам".

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Теги публикации: погибшие, Нигерия, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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