У Нігерії невідомі напали на село, є загиблі

В результаті нападу загинули близько 15 осіб

Група невідомих озброєних людей напала на жителів села в північно-західному штаті Нігерії Замфара. Про це повідомляє NAN.

Так, в результаті збройного нападу загинули 15 осіб. Зловмисники 1 червня увійшли в село Закуна і вкрали з села корів. Група місцевих жителів дала відсіч нападникам і звернула їх у втечу.

Разом з тим, озброєні люди повернулися в село з підкріпленням і вбили 15 осіб.

"Отримавши повідомлення про атаку, поліція подалася в село і виявила 15 тіл", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії в місті Мубі щонайменше 37 людей загинули в результаті двох вибухів. 1 травня у Нігерії смертники атакували мечеть.

На північному сході Нігерії, два смертники підірвали себе біля і в мечеті. За словами комісара поліції штату Адамава Абдуллаха Еримо у вибуху підозрювалась екстремістська організація "Боко Харам".