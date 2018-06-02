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Інтерв'ю

У Нігерії невідомі напали на село, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 23:33
Фото: Нігерія (kokolife.ng)
Фото: Нігерія (kokolife.ng)

В результаті нападу загинули близько 15 осіб

Група невідомих озброєних людей напала на жителів села в північно-західному штаті Нігерії Замфара. Про це повідомляє NAN.

Так, в результаті збройного нападу загинули 15 осіб. Зловмисники 1 червня увійшли в село Закуна і вкрали з села корів. Група місцевих жителів дала відсіч нападникам і звернула їх у втечу.

Разом з тим, озброєні люди повернулися в село з підкріпленням і вбили 15 осіб.

"Отримавши повідомлення про атаку, поліція подалася в село і виявила 15 тіл", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії в місті Мубі щонайменше 37 людей загинули в результаті двох вибухів. 1 травня у Нігерії смертники атакували мечеть.

На північному сході Нігерії, два смертники підірвали себе біля і в мечеті. За словами комісара поліції штату Адамава Абдуллаха Еримо у вибуху підозрювалась екстремістська організація "Боко Харам".

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Теги публікації: загиблі, Нигерия, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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