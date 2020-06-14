У Нігерії ісламісти вбили 60 і поранили сотні людей

Фото: нігерійська поліція (twitter.com newtribuna)

Бойовики захопили місцеву лікарню, підпалили гуманітарний центр ООН і поліцейську дільницю

Не менш 60 людей стали жертвами двох атак бойовиків-ісламістів в штаті Борно на північному сході Нігерії. Поранення отримали сотні людей.

Про це повідомляє Reuters.

Група ісламістів, озброєних важким озброєнням атакували населені пункти Монгуно, де базується низка міжнародних неурядових організацій, і Нганзай.

Бойовики захопили місцеву лікарню, у зв'язку з чим деякі поранені пацієнти вимушено очікували надання допомоги за межами установи.

Також нападники підпалили гуманітарний центр Організації Об'єднаних Націй (ООН) і місцевий поліцейський відділок. За словами представника ООН, об'єкту було завдано лише незначний збиток.

Крім того, терористи розповсюдили листівки, в яких закликали жителів регіону не співпрацювати з військовими або міжнародними групами допомоги.

Зазначимо, з 2002 року на території Нігерії діє радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам", яке стоїть за більшістю терактів в Нігері, Камеруні і Чаді.

Її бойовики виступають проти західної моделі освіти і добивається введення шаріату.

Угруповання "Ісламська держава в Західній Африці" (ISWAP) була створена в 2015 році загонами, що вийшли від "Боко харам".

Нагадаємо, наприкінці травня ісламісти атакували п'ять сіл в Сабон-Бірні в нігерійському штаті Сокото, загинули щонайменше 60 осіб.

У березні бойовики напали на 6 сіл у штаті Кадуна і вбили 50 людей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко