ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Нигерии в ходе протестов погибли 20 человек, еще полсотни ранены

Автор: Инна Собора

В Лагосе, Нигерия, в ходе акций протестов военные открыли огонь по митингующим. Десятки человек были убиты и ранены.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает BBC.

Как сообщает агентство, свидетель с места события сообщил, что насчитал около 20 тел и не менее 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила достоверные сообщения о смертях.

Власти пообещали провести расследование стрельбы. В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час.

В стране протестуют против расформированного полицейского подразделения - Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars). Протесты продолжаются уже две недели.

Напомним, в Таиланде в субботу, 17 октября, на улицы вышли более 23 тысяч человек на акцию протеста.

РБК-Украина писало, что 15 октября, в ряде городов Израиля возобновились протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протест