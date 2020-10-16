В Израиле протесты против Нетаньяху завершились столкновениями с полицией

Фото: протесты в Израиле (news.israelinfo.co.il)

Вчера, 15 октября, в ряде городов Израиля возобновились протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Протестные акции завершились столкновениями с полицией.

Об этом сообщает Israelinfo.

Отмечается, что акции прошли в Иерусалиме, Тель-Авиве, Холоне и других израильских городах. По информации израильской полиции, демонстранты проводили незаконные шествия по городу, перекрывали основные дороги, а также не носили маски, что ставит под угрозу безопасность и здоровье.

Так, во время марша в Тель-Авиве произошло несколько столкновений с полицейскими. В Холоне один из протестующих подвергся нападению со стороны сторонников Нетаньяху - ему распылили слезоточивый газ.

В субботу планируются новые акции протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Напомним, в середине сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

На этом фоне в начале октября в стране прошли масштабные акции протеста. Демонстранты обвиняют Нетаньяху в коррупции и неправильных шагах в борьбе с пандемией коронавируса.