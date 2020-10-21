В Нигерии в ходе протестов погибли 20 человек, еще полсотни ранены

Фото: протесты в Нигерии (twitter.com)

В Лагосе, Нигерия, в ходе акций протестов военные открыли огонь по митингующим. Десятки человек были убиты и ранены.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщает агентство, свидетель с места события сообщил, что насчитал около 20 тел и не менее 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила достоверные сообщения о смертях.

Власти пообещали провести расследование стрельбы. В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час.

В стране протестуют против расформированного полицейского подразделения - Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars). Протесты продолжаются уже две недели.

Напомним, в Таиланде в субботу, 17 октября, на улицы вышли более 23 тысяч человек на акцию протеста.

РБК-Украина писало, что 15 октября, в ряде городов Израиля возобновились протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.