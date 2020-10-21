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У Нігерії в ході протестів загинули 20 людей, ще півсотні поранені

Лагос, Середа 21 жовтня 2020 06:44
У Нігерії в ході протестів загинули 20 людей, ще півсотні поранені
Фото: протести в Нігерії (twitter.com)
Автор: Инна Собора

У Лагосі, Нігерія, в ході акцій протестів військові відкрили вогонь по мітингувальникам. Десятки людей були вбиті та поранені.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляє агентство, свідок з місця події повідомив, що нарахував близько 20 тіл і не менше 50 поранених. Amnesty International заявила, що отримала достовірні повідомлення про смерті.

Влада пообіцяла провести розслідування стрільби. В Лагосі та інших регіонах введена безстрокова комендантська година.

В країні протестують проти розформованого поліцейського підрозділу - Спеціального загону з боротьби з розбоями (Sars). Протести тривають вже два тижні.

Нагадаємо, в Таїланді в суботу, 17 жовтня, на вулиці вийшли понад 23 тисяч осіб на акцію протесту.

РБК-Україна писало, що 15 жовтня, у ряді міст Ізраїлю поновилися протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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