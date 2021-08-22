В Нигерии боевики похитили не менее 75 людей: забрали детей и стариков

В Нигерии вооруженные боевики похитили не менее 75 мирных жителей. Похищенными оказались старики и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Жители деревни Рини, размещенной в штате Замфара на северо-западе Нигерии сообщили изданию, что в ночь с пятницы на субботу в деревню приехали вооруженные боевики и начали похищать людей.
Житель Хабу Абубакар рассказал, что более 80 человек были похищены боевиками, которые, по его словам, приехали в черной одежде на более чем 50 мотоциклах. Также боевики разграбили его магазин.
По словам другого жителя, боевики похитили более 75 человек.
Жители деревни уточнили, что боевики ходили от дома к дому, похищая детей и людей пожилого возраста. Предполагается, что это похищения с целью последующего выкупа.
Также известно, что о похищении знают и в полиции. Там подтвердили это.
Напомним, что ранее в Нигерии боевики убили несколько десятков мирных жителей. Среди убитых есть женщины и дети.