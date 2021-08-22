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В Нигерии боевики похитили не менее 75 людей: забрали детей и стариков

Автор: Наталья Скороход

В Нигерии вооруженные боевики похитили не менее 75 мирных жителей. Похищенными оказались старики и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Жители деревни Рини, размещенной в штате Замфара на северо-западе Нигерии сообщили изданию, что в ночь с пятницы на субботу в деревню приехали вооруженные боевики и начали похищать людей.

Житель Хабу Абубакар рассказал, что более 80 человек были похищены боевиками, которые, по его словам, приехали в черной одежде на более чем 50 мотоциклах. Также боевики разграбили его магазин.

По словам другого жителя, боевики похитили более 75 человек.

Жители деревни уточнили, что боевики ходили от дома к дому, похищая детей и людей пожилого возраста. Предполагается, что это похищения с целью последующего выкупа.

Также известно, что о похищении знают и в полиции. Там подтвердили это.

Напомним, что ранее в Нигерии боевики убили несколько десятков мирных жителей. Среди убитых есть женщины и дети.

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Африка