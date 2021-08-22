У Нігерії бойовики викрали не менше 75 людей: забрали дітей і людей похилого віку

Жителі села Ріні, розміщеної в штаті Замфара на північному заході Нігерії повідомили виданню, що в ніч з п'ятниці на суботу в село приїхали озброєні бойовики і почали викрадати людей.

Житель Хабу Абубакар розповів, що понад 80 осіб були викрадені бойовиками, які, за його словами, приїхали в чорному одязі на більш ніж 50 мотоциклах. Також Бойовики розграбували його магазин.

За словами іншого жителя, бойовики викрали понад 75 осіб.

Жителі села уточнили, що бойовики ходили від будинку до будинку, викрадаючи дітей і людей похилого віку. Передбачається, що це викрадення з метою подальшого викупу.

Також відомо, що про викрадення знають і в поліції. Там підтвердили це.