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Нападение боевиков в Нигере: погибли почти 140 человек

Новина українською → Нигер, Вторник 23 марта 2021 05:10
Нападение боевиков в Нигере: погибли почти 140 человек Фото: полиция Республики Нигер (flickr com photos au_unistphotostream)
Автор: Даша Харченко

Количество погибших при нападении на деревни в Нигере выросло до 137 человек. Ранее сообщалось о 55 погибших.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это одно из самых массовых убийств за последнее время. Общее число жертв за неделю достигло 236.

В стране объявили трехдневных траур.

"Систематически нанося удары по мирным жителям, вооруженные бандиты выходят на новый уровень ужаса и жестокости", - говорится в заявлении представителя правительства.

Власти не уточняют, кто стоит за атакой.

Ранее 22 марта сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 22 человека.

Напомним, месяц назад 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

Также 17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.

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