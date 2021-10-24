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В Нигерии боевики напали на тюрьму, освободив сотни заключенных

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Нигерия, Воскресенье 24 октября 2021 01:11
В Нигерии боевики напали на тюрьму, освободив сотни заключенных Фото: в Нигерии боевики напали на полицейских в тюрьме (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму на юго-западе страны. В результате 575 заключенных сбежали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Представитель исправительного центра Ойо в штате Ойо Оланреваджу Анджорин сообщил, что боевики напали на это учреждение поздно вечером в пятницу. Началось расследование инцидента, которое покажет степень ущерба.

Фрэнсис Энобор из Нигерийской пенитенциарной службы также подтвердил инцидент и сказал, что направлялся в атакованное учреждение.

Побеги из тюрем в Нигерии становятся более частым явлением, где власти изо всех сил пытаются остановить рост насилия. Несколько объектов безопасности, особенно полицейские участки, подверглись аналогичным нападениям в прошлом году.

Напомним, что в Нигерии банды похищают людей с целью выкупа. Жертвами бандитов становятся пожилые люди и дети.

Ранее сообщалось, что в Нигерии боевики напали на деревню. В результате погибли мирные жители.

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