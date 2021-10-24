В Нигерии боевики напали на тюрьму, освободив сотни заключенных

В Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму на юго-западе страны. В результате 575 заключенных сбежали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Представитель исправительного центра Ойо в штате Ойо Оланреваджу Анджорин сообщил, что боевики напали на это учреждение поздно вечером в пятницу. Началось расследование инцидента, которое покажет степень ущерба.

Фрэнсис Энобор из Нигерийской пенитенциарной службы также подтвердил инцидент и сказал, что направлялся в атакованное учреждение.