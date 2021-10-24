У Нігерії бойовики напали на в'язницю, звільнивши сотні ув'язнених
В Нігерія озброєні бойовики напали на в'язницю на південному заході країни. В результаті 575 ув'язнених втекли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Представник виправного центру Ойо в штаті Ойо Оланреваджу Анджорін повідомив, що бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п'ятницю. Почалося розслідування інциденту, яке покаже ступінь збитку.
Френсіс Енобор з нігерійської пенітенціарної служби також підтвердив інцидент і сказав, що прямував до атакованої установи.
Втечі з в'язниць в Нігерії стають більш частим явищем, де влада щосили намагаються зупинити зростання насильства. Кілька об'єктів безпеки, особливо поліцейські дільниці, зазнали аналогічних нападів минулого року.
Нагадаємо, що в Нігерії банди викрадають людей з метою викупу. Жертвами бандитів стають люди похилого віку та діти.
Раніше повідомлялося, що у Нігерії бойовики напали на село. В результаті загинули мирні жителі.