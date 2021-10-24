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У Нігерії бойовики напали на в'язницю, звільнивши сотні ув'язнених

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Нігерія, Неділя 24 жовтня 2021 01:11
У Нігерії бойовики напали на в'язницю, звільнивши сотні ув'язнених Фото: у Нігерії бойовики напали на поліцейських у в'язниці (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Нігерія озброєні бойовики напали на в'язницю на південному заході країни. В результаті 575 ув'язнених втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Представник виправного центру Ойо в штаті Ойо Оланреваджу Анджорін повідомив, що бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п'ятницю. Почалося розслідування інциденту, яке покаже ступінь збитку.

Френсіс Енобор з нігерійської пенітенціарної служби також підтвердив інцидент і сказав, що прямував до атакованої установи.

Втечі з в'язниць в Нігерії стають більш частим явищем, де влада щосили намагаються зупинити зростання насильства. Кілька об'єктів безпеки, особливо поліцейські дільниці, зазнали аналогічних нападів минулого року.

Нагадаємо, що в Нігерії банди викрадають людей з метою викупу. Жертвами бандитів стають люди похилого віку та діти.

Раніше повідомлялося, що у Нігерії бойовики напали на село. В результаті загинули мирні жителі.

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