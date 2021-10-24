У Нігерії бойовики напали на в'язницю, звільнивши сотні ув'язнених

В Нігерія озброєні бойовики напали на в'язницю на південному заході країни. В результаті 575 ув'язнених втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Представник виправного центру Ойо в штаті Ойо Оланреваджу Анджорін повідомив, що бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п'ятницю. Почалося розслідування інциденту, яке покаже ступінь збитку.

Френсіс Енобор з нігерійської пенітенціарної служби також підтвердив інцидент і сказав, що прямував до атакованої установи.