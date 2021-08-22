ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Нигерии боевики похитили не менее 75 людей: забрали детей и стариков

Новина українською →
Нигерия, Воскресенье 22 августа 2021 04:36
В Нигерии боевики похитили не менее 75 людей: забрали детей и стариков Фото: полиция не смогла противостоять похищениям в Нигерии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Нигерии вооруженные боевики похитили не менее 75 мирных жителей. Похищенными оказались старики и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Жители деревни Рини, размещенной в штате Замфара на северо-западе Нигерии сообщили изданию, что в ночь с пятницы на субботу в деревню приехали вооруженные боевики и начали похищать людей.

Житель Хабу Абубакар рассказал, что более 80 человек были похищены боевиками, которые, по его словам, приехали в черной одежде на более чем 50 мотоциклах. Также боевики разграбили его магазин.

По словам другого жителя, боевики похитили более 75 человек.

"Число похищенных из (деревни) Рини должно быть более семидесяти пяти", - сказал Алию Тунгар-Рини.

Жители деревни уточнили, что боевики ходили от дома к дому, похищая детей и людей пожилого возраста. Предполагается, что это похищения с целью последующего выкупа.

Также известно, что о похищении знают и в полиции. Там подтвердили это.

"Представитель полиции подтвердил факт похищения, но отказался сообщить подробности", - пишет издание.

Напомним, что ранее в Нигерии боевики убили несколько десятков мирных жителей. Среди убитых есть женщины и дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка
NEWS
Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя 
Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя 
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского