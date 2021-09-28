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В Нигерии боевики напали на деревню: убиты 34 человека

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Нигерия, Вторник 28 сентября 2021 06:08
В Нигерии боевики напали на деревню: убиты 34 человека Фото: в Нигерии боевики напали на деревню, убиты 34 человека (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Неизвестные боевики напали на село Мадамай в штате Кадуна в Нигерии. В результате нападения убиты 34 жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Комиссар государственной безопасности Самуэль Аруван сообщил, что войска подверглись обстрелу, после чего заставили нападавших отступить в результате интенсивной перестрелки.

В связи с нападением допрашивают двух подозреваемых.

Военные Нигерии заявили, что за нападением стояли подозреваемые боевики и преступники, связанные с "ИГИЛ".

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