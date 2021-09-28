В Нигерии боевики напали на деревню: убиты 34 человека
Фото: в Нигерии боевики напали на деревню, убиты 34 человека (Getty Images)
Неизвестные боевики напали на село Мадамай в штате Кадуна в Нигерии. В результате нападения убиты 34 жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Комиссар государственной безопасности Самуэль Аруван сообщил, что войска подверглись обстрелу, после чего заставили нападавших отступить в результате интенсивной перестрелки.
В связи с нападением допрашивают двух подозреваемых.
Военные Нигерии заявили, что за нападением стояли подозреваемые боевики и преступники, связанные с "ИГИЛ".