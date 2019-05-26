В Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 25 солдат

Фото: нигерийские солдаты (twitter.com/TheRetweeterNg)

Военных обстреляли из засады

В субботу утром боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это уже второе смертельное нападение на военных на этой неделе. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

"Они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь", - сказал один из источников агентства.

Ранее сообщалось, что 12 мая в Нигерии в результате нападения террористической организации "ИГИЛ" на северо-восточный город Гаджиганна штата Борно погибло 11 солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии освободили 900 детей из плена боевиков. На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам.