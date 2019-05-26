ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 25 солдат

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 02:13
В Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 25 солдат
Фото: нигерийские солдаты (twitter.com/TheRetweeterNg)

Военных обстреляли из засады

В субботу утром боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это уже второе смертельное нападение на военных на этой неделе. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

"Они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь", - сказал один из источников  агентства. 

Ранее сообщалось, что 12 мая в Нигерии в результате нападения террористической организации "ИГИЛ" на северо-восточный город Гаджиганна штата Борно погибло 11 солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии освободили 900 детей из плена боевиков. На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых  завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам.

В Нигерии освободили 900 детей из плена боевиков В Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек
Новости Украины Нигерия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь