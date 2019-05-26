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У Нігерії бойовики "ІДІЛ" вбили понад 25 солдатів

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 02:13
У Нігерії бойовики "ІДІЛ" вбили понад 25 солдатів
Фото: нігерійські солдати (twitter.com/TheRetweeterNg)

Військових обстріляли із засідки

В суботу вранці бойовики-ісламісти вбили щонайменше 25 солдатів і кілька мирних жителів на північному сході Нігерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що це вже другий смертельний напад на військових на цьому тижні. Бойовики відкрили вогонь, коли солдати супроводжували групи евакуйованих із села в штаті Борно.

"Вони влаштували засідку і оточили транспортні засоби як солдатів, так і цивільних осіб, і відкрили по них вогонь", - сказало одне з джерел агентства.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в Нігерії в результаті нападу терористичної організації "ИГИЛ" на північно-східний місто Гаджиганна штату Борно загинуло 11 солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нігерії звільнили 900 дітей з полону бойовиків. На північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувала місцева групування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання Боко Харам.

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