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В Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 10 солдат

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 17:33
В Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 10 солдат
Фото: нигерийские солдаты (twitter.com/TheRetweeterNg)

В результате атаки боевиков погибло 11 солдат

В Нигерии в результате нападения террористической организации "ИГИЛ" на северо-восточный город Гаджиганна штата Борно погибло 11 солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что нападение произошло в пятницу, 10 мая. Боевики вечером начали штурм города и открыли огонь по военным и гражданским, которые перешли в локальные перестрелки.

После того, как военные вызвали поддержку и подкрепление батальона ВВС из соседнего города боевики начали отступать.

В результате нападения погибло 11 нигерийских солдат, а также были повреждены армейские казармы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии освободили 900 детей из плена боевиков. На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых  завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам.

Напомним, ИГИЛ сообщила о создании своей "провинции" в Индии. Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир.

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