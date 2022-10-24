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У Нігері бойовики вбили 11 людей просто на дорозі

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Понеділок 24 жовтня 2022 06:40
У Нігері бойовики вбили 11 людей просто на дорозі Фото: У Нігері бойовики вбили 11 людей просто на дорозі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На заході африканського Нігеру бойовики атакували на дорозі 3 вантажні автомобілі. Внаслідок інциденту загинули 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Напад стався на віддаленій дорозі між Нігером, Малі та Буркіна-Фасо. Регіон "трьох кордонів" потерпає від нападів бойовиків-джихадистів.

Вони пов'язані з угрупованнями "Аль-Каїда" та ІДІЛ.

За словами чиновника з району Банібангу, терористи перехопили три вантажівки та вбили дев'ятьох пасажирів.

Унаслідок атаки також загинули двоє людей, які їхали на мотоциклі.

Нагадаємо, у Нігері під час польових робіт бойовики вбили 37 осіб. Через кілька тижнів терористи напали на село. Внаслідок атаки загинули 19 людей.

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Нигер
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