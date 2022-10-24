У Нігері бойовики вбили 11 людей просто на дорозі

На заході африканського Нігеру бойовики атакували на дорозі 3 вантажні автомобілі. Внаслідок інциденту загинули 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Напад стався на віддаленій дорозі між Нігером, Малі та Буркіна-Фасо. Регіон "трьох кордонів" потерпає від нападів бойовиків-джихадистів.

Вони пов'язані з угрупованнями "Аль-Каїда" та ІДІЛ.

За словами чиновника з району Банібангу, терористи перехопили три вантажівки та вбили дев'ятьох пасажирів.

Унаслідок атаки також загинули двоє людей, які їхали на мотоциклі.