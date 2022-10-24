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В Нигере боевики убили 11 человек прямо на дороге

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Понедельник 24 октября 2022 06:40
В Нигере боевики убили 11 человек прямо на дороге Фото: В Нигере боевики убили 11 человек прямо на дороге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На западе африканского Нигера боевики атаковали на дороге 3 грузовых автомобиля. В результате инцидента погибли 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Нападение произошло на отдаленной дороге между Нигером, Мали и Буркина-Фасо. Регион "трех границ" страдает от нападений боевиков-джихадистов.

Они связаны с группировками "Аль-Каида" и ИГИЛ.

По словам чиновника из района Банибанга, террористы перехватили три грузовика и убили девять пассажиров.

В результате атаки также погибли два человека, которые ехали на мотоцикле.

Напомним, в Нигере во время полевых работ боевики убили 37 человек. Через несколько недель террористы напали на деревню. В результате атаки погибли 19 человек.

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Нигер
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