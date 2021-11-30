Нидерланды заявляют, что штамм "Омикрон" был в стране еще до прибытия рейсов из Африки

Фото: новый штамм "Омикрон" в Нидерландах был еще до прибытия авиарейсов из Африки (Getty Images)

Национальный институт общественного здравоохранения Нидерландов заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" был в стране еще до прибытия прошлыми выходными пассажиров из Южной Африки. В частности, два теста, взятые практически неделю назад, показали положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы обнаружили вариант коронавируса "Омикрон" в двух тестовых образцах, взятых 19 ноября и 23 ноября. Однако пока не известно, посещали ли эти люди юг Африки", - говорится в сообщении.