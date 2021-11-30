Нідерланди заявляють, що штам "Омікрон" був у країні ще до прибуття рейсів з Африки

Фото: новий штам "Омікрон" у Нідерландах був ще до прибуття авіарейсів з Африки (Getty Images)

Національний інститут громадської охорони здоров'я Нідерландів заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" був у країні ще до прибуття минулими вихідними пасажирів з Південної Африки. Зокрема, два тести, взяті практично тиждень тому, показали позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми виявили варіант коронавірусу "Омікрон" у двох тестових зразках, взятих 19 листопада та 23 листопада. Однак поки не відомо, чи відвідували ці люди південь Африки", - йдеться в повідомленні.