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Нідерланди заявляють, що штам "Омікрон" був у країні ще до прибуття рейсів з Африки

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Нідерланди, Вівторок 30 листопада 2021 13:41
Нідерланди заявляють, що штам "Омікрон" був у країні ще до прибуття рейсів з Африки Фото: новий штам "Омікрон" у Нідерландах був ще до прибуття авіарейсів з Африки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Національний інститут громадської охорони здоров'я Нідерландів заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" був у країні ще до прибуття минулими вихідними пасажирів з Південної Африки. Зокрема, два тести, взяті практично тиждень тому, показали позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми виявили варіант коронавірусу "Омікрон" у двох тестових зразках, взятих 19 листопада та 23 листопада. Однак поки не відомо, чи відвідували ці люди південь Африки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки (Кейптауна і Йоганнесбурга), близько 85 виявилися хворі коронавірусом.

Після чого, служба охорони здоров’я в аеропорту Схіпхол провела перевірку пасажирів двох літаків авіакомпанії та повідомила, що у 13 мандрівників з ПАР був виявлений новий штам коронавірусу "Омікрон".

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