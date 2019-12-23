Нідерланди закрили останню вугільну електростанцію

Фото: електростанція Хемвег (bioenergyinternational com)

Електростанція була закрита для вирішення кліматичних проблем

У столиці Нідерландів Амстердамі закрили останню в країні електростанцію, яка працювала на вугіллі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

У суботу, 21 грудня, в піч електростанції Хемвег востаннє завантажили вугілля. А в понеділок, 23 грудня, робота електростанції офіційно була зупинена. Електростанція Амстердама виробляла електроенергію протягом чверть століття, але з сьогоднішнього дня закрита для вирішення кліматичних проблем.

Вугілля є найбільш забруднюють викопним паливом, а електростанція Хемвег викидала 3,3 мегатонни CO2 на рік.

протягом певного періоду було зрозуміло, що закриття станції незабаром відбудеться, проте були плани тримати станцію в робочому стані до кінця 2024 року. Навесні 2019 року міністр з економічних питань та кліматичної політики Ерік Вибес змінив думку: він оголосив про закриття станції, щоб виконати рішення суду по справі, яке організація по клімату Urgenda подала проти держави.

Власник станції шведська компанія Vattenfall отримає 52,5 млн євро в якості компенсації від уряду. Крім цієї суми, уряд також виділив кошти, щоб допомогти співробітникам станції знайти іншу роботу.

Нагадаємо, 20 грудня Швейцарія вивела з експлуатації одну з п'яти АЕС в рамках процесу відмови від атомної енергії. Станція Мюленбергская потужністю 373 мегават, яку відкрили в 1972 році, виробляла достатньо електроенергії, щоб покрити споживання енергії сусіднього міста Берн протягом більш ніж ста років.

Крім того, глава Організації з атомної енергії (держструктура, контролює ядерні об'єкти країни) Алі Акбар Салехі заявив, що Іран має намір відновити роботу ядерного реактора на важкій воді, який розташований в місті Арак.