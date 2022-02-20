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Нідерланди слідом за США і Британією переносять посольство до Львова

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Амстердам, Неділя 20 лютого 2022 13:31
Нідерланди слідом за США і Британією переносять посольство до Львова Фото: посол Нідерландів в Україні Єннес де Молл (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова. Дана міра пов'язана з питаннями безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Нідерландів.

"З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в МЗС Нідерландів не можуть сказати, скільки співробітників посольства все ще залишаються в Києві. Частина співробітників вже переїхала до Львова після того, як тиждень тому там відкрили центр підтримки.

Нагадаємо, раніше НАТО тимчасово закрило представництво в Києві, а співробітників перевели до Львова та Брюсселя.

До цього США і Великобританія оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

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