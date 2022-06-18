ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нидерланды вместе с Германией поставят гаубицы для Украины, - Рютте

Новина українською →
Амстердам, Суббота 18 июня 2022 18:43
Нидерланды вместе с Германией поставят гаубицы для Украины, - Рютте Фото: нидерландский премьер Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Нидерланды будут поставлять тяжелые гаубицы для Украины вместе с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

"Эта война - наша. Давайте договоримся об этом… Мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить", - отметил нидерландский премьер Марк Рютте после еженедельного заседания правительства.

По его словам, НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией, но в остальном делает все возможное в плане финансовой и военной поддержки, а также по поставкам тяжелых систем вооружения.

Он также подчеркнул, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.

"Тяжелых систем не так много. Мы делаем это, потому что это наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", - добавил Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Германии уже начали практическое обучение стрельбе из гаубиц PzH 2000, которые будут поставляться в Вооруженные силы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Марк Рютте
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона