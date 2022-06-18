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Нідерланди разом з Німеччиною поставлять гаубиці для України, - Рютте

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Амстердам, Субота 18 червня 2022 18:43
Нідерланди разом з Німеччиною поставлять гаубиці для України, - Рютте Фото: нідерландський прем'єр Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Нідерланди постачатимуть важкі гаубиці для України разом з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

"Ця війна - наша. Давайте домовимося про це ... Ми робимо все можливе, щоб Україна могла перемогти", - зазначив нідерландський прем'єр Марк Рютте після щотижневого засідання уряду.

За його словами, НАТО не вступає в прямий конфлікт з Росією, але в іншому робить все можливе в плані фінансової та військової підтримки, а також щодо поставок важких систем озброєння.

Він також підкреслив, що Нідерланди разом з Німеччиною відправлять до України гаубиці.

"Важких систем не так багато. Ми робимо це, тому що це наша війна. Якщо щось піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це пряма загроза нашій безпеці", - додав Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові в Німеччині вже розпочали практичне навчання стрільбі з гаубиць PzH 2000, які поставлятимуться до Збройних сил України.

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Нідерланди Марк Рютте
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