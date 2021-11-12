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Нидерланды ужесточают карантинные ограничения на три недели

Автор: Сергей Пышкин

В Нидерландах, на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, усиливают карантинные ограничения на три недели. Новые правила вступают в силу уже завтра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время пресс-конференции.

"Давление на здравоохранение снова чрезвычайно высокое. Из-за большого количества больных COVID-19, операции, в частности на сердце, приходится снова и снова отменять. Поэтому мы неизбежно возвращаемся к мерам, которые мы знаем из предыдущих этапов и которые касаются каждого, независимо от того, вакцинированы вы или нет", - заявил премьер-министр.

Начинаю с субботы, в стране вступают в силу соответствующие ограничения:

  • заведения общественного питания могут работать только до 20:00;
  • казино, сауны и магазины с товарами первой необходимости могут работать только до 18:00;
  • в магазинах, ресторанах, кафе и супермаркетах будут проверять наличие документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание или же отрицательный тест на коронавирус;
  • не рекомендуется принимать дома гостей более четырех человек в день в возрасте от 13 лет, несмотря на их статус вакцинации.

"Меры вступают в силу уже завтра вечером в 18:00 по местному времени и будут действовать минимум три недели - до субботы, 4 декабря. Этот вопрос будет рассмотрен снова 3 декабря", - добавил Рютте.

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