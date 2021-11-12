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Нідерланди посилюють карантинні обмеження на три тижні

Автор: Сергій Пишкін

У Нідерландах, на тлі сплеску захворюваності на коронавірус, посилюють карантинні обмеження на три тижні. Нові правила набирають чинності вже від завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час пресконференції.

"Тиск на охорону здоров’я знову надзвичайно високий. Через велику кількість хворих на COVID-19, операції, зокрема на серці, доводиться знову і знову скасовувати. Тож ми неминуче повертаємося до заходів, які ми знаємо з попередніх етапів і які стосуються кожного, незалежно від того, вакциновані ви чи ні", - заявив прем’єр-міністр.

Починаю з суботи, в країні набирають чинності відповідні обмеження:

  • заклади громадського харчування можуть працювати лише до 20:00;
  • казино, сауни й магазини з товарами першої необхідності можуть працювати лише до 18:00;
  • в магазинах, ресторанах, кафе й супермаркетах перевірятимуть наявність документа, який підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або ж негативний тест на коронавірус;
  • не рекомендується приймати вдома гостей більше ніж четверо осіб на день віком від 13 років попри їх статус вакцинації.

"Заходи набувають чинності вже завтра ввечері о 18:00 за місцевим часом і діятимуть щонайменше три тижні - до суботи, 4 грудня. Це питання буде розглянуто знову 3 грудня", - додав Рютте.

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