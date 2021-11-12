Нідерланди посилюють карантинні обмеження на три тижні

У Нідерландах, на тлі сплеску захворюваності на коронавірус, посилюють карантинні обмеження на три тижні. Нові правила набирають чинності вже від завтра.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час пресконференції.
"Тиск на охорону здоров’я знову надзвичайно високий. Через велику кількість хворих на COVID-19, операції, зокрема на серці, доводиться знову і знову скасовувати. Тож ми неминуче повертаємося до заходів, які ми знаємо з попередніх етапів і які стосуються кожного, незалежно від того, вакциновані ви чи ні", - заявив прем’єр-міністр.
Починаю з суботи, в країні набирають чинності відповідні обмеження:
"Заходи набувають чинності вже завтра ввечері о 18:00 за місцевим часом і діятимуть щонайменше три тижні - до суботи, 4 грудня. Це питання буде розглянуто знову 3 грудня", - додав Рютте.