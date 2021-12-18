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Нидерланды ужесточают карантин на три недели из-за штамма "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Нидерландах, из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", усиливают карантин на три недели. Ограничения вступают в силу с завтрашнего дня, 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время пресс-конференции.

"Нидерланды с завтрашнего дня вводят локдаун. Это стало неизбежным, поскольку штамм "Омикрон" распространяется быстрее, чем мы ожидали", - сказал премьер-министр.

По его словам, жесткий карантин будет действовать с 19 декабря до 14 января следующего года. На этот период запрещается работа баров, ресторанов и магазинов, в которых не продают товары первой необходимости. Также закрываются кинотеатры, музеи, тренажерные залы.

При этом официальные спортивные соревнования будут проводиться, но без зрителей. Учебные заведения закроют с 20 декабря. Жителям страны рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день.

Напомним, штамм "Омикрон" впервые в Нидерландах обнаружили в конце ноября у 13 путешественников из ЮАР.

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