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Нідерланди посилюють карантин на три тижні через штам "Омікрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Нідерландах, через поширення штаму коронавірусу "Омікрон", посилюють карантин на три тижні. Обмеження набирають чинності з завтрашнього дня, 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час пресконференції.

"Нідерланди з завтрашнього дня вводять локдаун. Це стало неминучим, оскільки штам "Омікрон" поширюється швидше, ніж ми очікували", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, жорсткий карантин діятиме з 19 грудня до 14 січня наступного року. На цей період забороняється робота барів, ресторанів і магазинів, в яких не продають товари першої необхідності. Також закриваються кінотеатри, музеї, тренажерні зали.

При цьому офіційні спортивні змагання будуть проводитися, але без глядачів. Навчальні заклади закриють з 20 грудня. Жителям країни рекомендується працювати вдома і приймати не більше двох гостей в день.

Нагадавши, штам "Омікрон" вперше в Нідерландах виявили в кінці листопада у 13 мандрівників з ПАР.

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