Нидерланды существенно увеличат оборонный бюджет. Закупят истребители и комплексы ПВО
Нидерланды существенно увеличат бюджет вооруженных сил. Правительство одобрило выделение дополнительных 5 млрд евро ежегодно. Армия получит новые истребители F-35, комплексы противовоздушной обороны Patriot и новую ракетную систему против наземных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.
Сообщается, что Нидерланды дополнительно заказали шесть новых F-35 в добавок к 46 ранее оплаченным экземплярам. Также ВВС страны получат ударные дроны Reaper. Также более 2 млрд евро потратят на улучшение материально-технического обеспечения армии, а также медицинские войска.
Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях.
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