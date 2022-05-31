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Нідерланди істотно збільшать оборонний бюджет. Закуплять винищувачі та комплекси ППО

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Амстердам, Вівторок 31 травня 2022 06:06
Нідерланди істотно збільшать оборонний бюджет. Закуплять винищувачі та комплекси ППО Прапор Нідерландів (Фото: gettyimagеs.com)
Автор: Константин Широкун

Нідерланди суттєво збільшать бюджет збройних сил. Уряд схвалив виділення додаткових 5 млрд євро щорічно. Армія отримає нові винищувачі F-35, комплекси протиповітряної оборони Patriot і нову ракетну систему проти наземних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Повідомляється, що Нідерланди додатково замовили шість нових F-35 до 46 раніше оплачених літаків. Також ВПС країни отримають ударні дрони Reaper. Також понад 2 млрд євро витратять на поліпшення матеріально-технічного забезпечення армії, а також медичні війська.

Нагадаємо, у квітні Нідерланди заборонили своїм компаніям оплачувати поставки російського газу в рублях.

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