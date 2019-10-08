Нидерланды проведут дополнительное расследование авиакатастрофы MH17

Парламент Нидерландов принял решение о дополнительном расследовании по делу авиакатастрофы MH17 в Украине. Об этом сообщил депутат нидерландского парламента Крис ван Дам в Twitter.

Соответствующее решение было принято нидерландскими депутатами во вторник 8 октября. Расследование будет касаться роли Украины в вопросе закрытия воздушного пространства на Донбассе в момент катастрофы.

"Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, принято единогласно", - написал ван Дам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нидерландах депутаты нижней палаты парламента потребовали от правительства страны подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж. По итогам расследования Международной следственной группой, куда в том числе входили представители Нидерландов, в катастрофе подозреваются трое граждан России.