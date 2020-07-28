Нидерланды продолжат международное давление на Россию, - посол

Нидерланды считают аннексию Крыма нарушением международного права и не собираются ее признавать. Международное давление на РФ будет продолжено.

Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, сообщает пресс-служба посольства.

Он подчеркнул, что санкции против РФ будут действительны, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека, мы поддерживаем юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - отметил де Мол.

Ранее Кулеба заявил, что сейчас нет никаких оснований для изменения политики ЕС относительно России.

РБК-Украина писало, что Евросоюз продлил до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.