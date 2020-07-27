ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России нет, - Кулеба

Варшава, Понедельник 27 июля 2020 22:58
Никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России нет, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Россия должна выполнить Минские соглашения

Пока нет никаких оснований для изменения политики ЕС относительно России. Кремль не изменил своей агрессивной политики в отношении Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В фокусе встречи была позиция ЕС в поддержку Украины и сохранению санкций против России.

"Разговор о любой новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия предпримет реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - сказал Кулеба.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

Впоследствии США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений до реальных действий.

РБК-Украина писало, что Евросоюз ожидает, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дмитрий КулебаРоссийская ФедерацияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь