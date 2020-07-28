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Нідерланди продовжать міжнародний тиск на Росію, - посол

Автор: Инна Собора

Нідерланди не визнають анексії Криму

Нідерланди вважають анексію Криму порушенням міжнародного права та не збираються її визнавати. Міжнародний тиск на РФ буде продовжено.

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Про це заявив посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол, повідомляє прес-служба посольства.

Він наголосив, що санкції проти РФ будуть дійсні, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості.

"Нідерланди не визнають анексію Криму і вважають це порушенням міжнародного права. Ми будемо підтримувати діючі санкції до тих пір, поки порушення не припиниться і Мінські угоди не будуть повністю виконані. Через наш фонд з прав людини ми підтримуємо юристів, громадських активістів та сім'ї політв'язнів на місцях, і ми будемо продовжувати міжнародний тиск на Росію у відповідності з нашою політикою", - зазначив де Мол.

Раніше Кулеба заявив, що наразі немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії.

РБК-Україна писало, що Євросоюз продовжив до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

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